نائب كردي : بغداد لم تكن حازمة إزاء الخروقات التركية .. لهذا السبب

عزا النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال محمد شكور، عدم حزم بغداد ازاء الخروقات التركية المتواصلة للاراضي العراقية، الى المشاكل الجسيمة التي يعاني منها البلد جراء جائحة كورونا والازمة المالية.



وقال شكور في تصريح صحفي :" ان مواقف الجهات العراقية المعنية بالدفاع عن سيادة العراق وحفظها، اكتفت ببيانات الادانة والاستنكار للخروقات والاعتداءات التركية ، دون اتخاذ اي مواقف حازم".



واضاف :" ان ممارسات تركيا وسياساتها مع العراق بعيدة عن مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للعراق ".