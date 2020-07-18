البرلمان يعتذر عن مناقشة قرار تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال !

كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، عن اعتذار رئاسة البرلمان عن عقد جلسة لمناقشة تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال.



وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح صحفي :" نعمل حاليا على تشكيل لجنة للتحقيق في سلامة موقف شركات الهاتف النقال ، خصوصا بعد اعتذار رئاسة البرلمان عن عقد جلسة لمناقشة قرار مجلس الوزراء الخاص بتجديد التراخيص لشركات الاتصال".



واضاف السهلاني :" ان خدمات تلك الشركات متلكئة جدا ، مقارنة بخدمات الاتصالات والانترنت المقدمة في دول الجوار والمنطقة"، مبينا :" ان هناك كثيرا من الشركات التنافسية ترغب بالعمل، الا ان قرار مجلس الوزراء بتجديد العقود وتراخيص العمل للشركات الموجودة كان مفاجئا للجميع".