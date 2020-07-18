مقتل قائد قوات الباسيج إثر اشتباكات غرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل جمال كريمي قائد قوات الباسيج في أورامان، خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة في محافظة كردستان غرب إيران.



وذكرت وكالة "فارس" الايرانية، أن الاشتباكات شهدت مقتل كريمي، وعضو في باسيج المنطقة.



وتشهد مناطق غرب ايران مواجهات عديدة بين الحرس الثوري ومجموعات مسلحة تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة.

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