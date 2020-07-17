اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري الممتاز وفترة الانتقالات



صادّقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات، بشأن تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الممتاز لموسم (2020-2021).



وقال الناطق الاعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد في بيان صحفي :" تمت المصادقة بشكل رسمي على توصيات لجنة المسابقات بشأن الموسم الجديد، الذي سينطلق بشكل رسمي في العشرين من ايلول المقبل، بنظام الدوري العام، وبمشاركة عشرين فريقاً".



وأضاف محمد "سيتم فتح باب الانتقالات الصيفية يوم غد السبت، فيما سيتم غلق باب الانتقالات عند انتهاء الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق السادس من ايلول المقبل، على ان يتم فتح باب الانتقالات الشتوية في السادس عشر من كانون الثاني العام 2021، ولغاية السادس عشر من شباط ".



وأوضح ان "قرعة دوري الكرة الممتاز لموسم 2020/2021، ستجرى بالتاسع والعشرين من الشهر المقبل داخل مقر اتحاد الكرة العراقي ".