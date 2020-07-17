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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 07:00 م

اطباء العراق يهددون بالاضراب الشامل

اطباء العراق


انتقدت نقابة الاطباء العراقيين ، قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بشأن فتح المولات واستئناف الرحلات الجوية ، واستمرار غلق عيادات الاطباء.

وقالت النقابة في بيان صحفي :" ان لجنة الصحة والسلامة الوطنية عمدت لاصدار سلسلة قرارات لتخفيف الاجراءت الوقائية ضد انتشار الوباء الفايروسي ، منها السماح بفتح المولات واستئناف الرحلات الجوية ، لكنها في الوقت نفسه مددت اغلاق عيادات الاطباء الخاصة ومجمعاتهم عشرة ايام اضافية".

واضافت :" ان استمرار غلق العيادات ، في الوقت الذي تفتح فيه المولات والاسواق ، يعد مفارقة لا يستبعد ان يكون وراءها استهداف للطبيب العراقي"، محذرة من :" ان اي تعرض للاطباء في عياداتهم من اية جهه وفي اية  محافظة ، سيتبعه اضراب شامل للاطباء في كافة المؤسسات الصحية في العراق".

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