اطباء العراق يهددون بالاضراب الشامل



انتقدت نقابة الاطباء العراقيين ، قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بشأن فتح المولات واستئناف الرحلات الجوية ، واستمرار غلق عيادات الاطباء.



وقالت النقابة في بيان صحفي :" ان لجنة الصحة والسلامة الوطنية عمدت لاصدار سلسلة قرارات لتخفيف الاجراءت الوقائية ضد انتشار الوباء الفايروسي ، منها السماح بفتح المولات واستئناف الرحلات الجوية ، لكنها في الوقت نفسه مددت اغلاق عيادات الاطباء الخاصة ومجمعاتهم عشرة ايام اضافية".



واضافت :" ان استمرار غلق العيادات ، في الوقت الذي تفتح فيه المولات والاسواق ، يعد مفارقة لا يستبعد ان يكون وراءها استهداف للطبيب العراقي"، محذرة من :" ان اي تعرض للاطباء في عياداتهم من اية جهه وفي اية محافظة ، سيتبعه اضراب شامل للاطباء في كافة المؤسسات الصحية في العراق".