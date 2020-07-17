دعوة برلمانية لتشكيل هيئة مختصة لادارة مشروع ميناء الفاو الكبير



دعا النائب عن محافظة البصرة، مزاحم التميمي، الى تشكيل هيئة مختصة تدير اعمال مشروع ميناء الفاو الكبير واكماله.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان ميناء الفاو سيتأخر انجازه كثيرا اذا ما بقينا في هذا القالب من الروتين والاداء الحكومي الرتيب" ، مبينا انه :" يمكن الاسراع بانجاز الميناء ، اما من خلال تشكيل هيئة مختصة تقودها شخصية بدرجة وزير من الذين عملوا في القطاع البحري وله دراية جيدة باقتصاديات البحر وصاحب رؤية وقرار، او احالة الملف برمته الى محافظة البصرة لانجازه ".



واضاف":عند اكتمال بناء هذا الميناء ستستغني البصرة عن أي دعم حكومي لانجاز مشاريعها الخدمية."



واشار النائب البصري الى :" ضرورة ان تتشكل هيئة بذات المواصفات ، لكن تتبع لمحافظة البصرة ، وهذه الهيئة سواء ارتبطت بمجلس الوزراء ام بالمحافظة ، ينبغي ان تأخذ على عاتقها مشاريع تطوير واستصلاح الاراضي الساحلية التي باتت تتقلص شيئا فشيئا لحساب ايران والكويت".