لجنة نيابية "تنفض يدها" من ملف سرقات شركات الاتصالات !!



اكدت لجنة الخدمات النيابية، ، عدم وجود اية جهة بامكانها ايقاف سرقات شركات الاتصالات في العراق لسيطرة مافيات وعصابات كبيرة عليها.



وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي في تصريح صحفي :" هناك فقرة ، ضمن قانون موازنة 2019 ، تنص على ايقاف عمل شركات الاتصالات في حال عدم تسديد ما بذمتها ، الا ان هناك من يحول دون تنفيذ مثل تلك القرارات".



واضاف الربيعي :" ان تأثير شركات الاتصالات على الدولة ادى الى تأخير تشغيل الشركات الوطنية ، لان الامر لايصب بمصالح تلك الشركات" ، مشيرا الى انه :" ليس بمقدور اية جهة في العراق ايقاف سرقات شركات الاتصالات ".