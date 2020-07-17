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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 06:30 م

لجنة نيابية "تنفض يدها" من ملف سرقات شركات الاتصالات !!

علاء-الربيعي


اكدت لجنة الخدمات النيابية، ، عدم وجود اية جهة بامكانها ايقاف سرقات شركات الاتصالات في العراق لسيطرة مافيات وعصابات كبيرة عليها.

وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي في تصريح صحفي :" هناك فقرة ، ضمن  قانون موازنة 2019 ،  تنص على ايقاف عمل شركات الاتصالات في حال عدم تسديد ما بذمتها ،  الا ان هناك من يحول دون تنفيذ مثل تلك القرارات".

واضاف الربيعي :"  ان تأثير شركات الاتصالات على الدولة ادى الى تأخير تشغيل الشركات الوطنية ، لان الامر لايصب بمصالح تلك الشركات" ، مشيرا الى انه :" ليس بمقدور اية جهة في العراق ايقاف سرقات شركات الاتصالات ".

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