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الجمعة, 17 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 17 تموز 2020 02:27 م

الكاظمي يستبق زيارته إلى إيران بحملة على المنافذ الحدودية.. ومراقبون: هل يسير على سنّة العبادي وعبد المهدي؟

الكاظمي في المنافذ الحدودية

أكد مراقبون، أن إيران تبدو حريصة على أن تبدأ جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محطة طهران، ثم الرياض وواشنطن، حيث أن الجانب الإيراني يظهر اهتماماً بالغاً في الحصول على صدارة هذه الجولة.

ونقلت وسائل إعلام محلية إعلان مستشار الأمن القومي، أن الكاظمي سيزور إيران والسعودية الأسبوع المقبل، فيما لم يحدّد إذا كانت طهران محطته الأولى.

وبحسب "إندبندنت عربية"، لعل دوائر القرار في طهران ستستشعر نوعاً من الحرج إن أقدم الكاظمي على بدء جولته الخارجية من دولة غير إيران من محاور الصراع الإقليمي الدائر.

خاصة أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كان قد زار طهران أولاً في 9 نيسان 2019، قبل زيارة للرياض في 17 أبريل من العام ذاته، وزيارته التي لم تتمّ إلى واشنطن.

فضلاً عن حيدر العبادي الذي استهلّ زياراته الخارجية أيضاً بطهران، الأمر الذي تحوّل إلى حالة أشبه بالعرف. إلّا أن زيارات الكاظمي المرتقبة قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى طهران، نظراً إلى كونها تسبق استكمال الحوارات الاستراتيجية في واشنطن.

واستبق الكاظمي زيارته إلى طهران بحملة غير مسبوقة على المنافذ الحدودية، في محاولة لضبطها وإبعادها ولو مؤقتاً عن متناول يد الفصائل المسلحة، وفي مسعى ربما لإحراز نقطة قوة في سياق المفاوضات مع جارته ترتكز على رفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين مقابل ضبط تلك الفصائل، في وقت أعلنت إيران تراجع حجم صادرتها إلى العراق بنسبة 30 في المئة.

بالتزامن مع تلك الحملة، يراقب صانع القرار الإيراني بتخوّف هذا الحراك، إذ أطلق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، سلسلة من التصريحات "المتوجّسة"، بمحاولة التأثير في التبادل التجاري بين العراق وإيران".

وقال رضائي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "الأعداء في الداخل والخارج عبّأوا طاقاتهم لغلق أبواب تجارتنا مع بغداد وبكين وسائر أصدقائنا، كما أن الصهاينة يشعرون بالحساسية تجاه تبادلاتنا التجارية مع هذين البلدين، ويسعون إلى خلق التحديات أمامها، لذا لا بدّ من قطع أيديهم".

ولعلّ حالة القلق الإيرانية من تحرّكات الكاظمي في سياق ضبط المنافذ الحدودية، فضلاً عن ملفات أخرى منها قضية ربط الطاقة مع دول الخليج، قد تسهم في الضغط على طهران لإعادة صياغة تفاهمات جديدة بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن هناك انشقاقات داخلية واسعة تشهدها الساحة السياسية الإيرانية بشأن جدوى التدخلات الخارجية، الأمر الذي قد يستثمره الكاظمي لصالحه.

وبشأن ضبط الفصائل المسلحة في العراق، يقول الكاتب والصحافي محمد حبيب إن "الكاظمي يفكر في إنهاء الاشتباك المباشر مع الفصائل المسلحة داخل العراق، وربما ينظر في حلول للإشكالية مع المحرّك الرئيس لها في طهران".

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