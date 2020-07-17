







اعلنت وزارة الداخلية عن القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط وكرين لداعش في قضاء الحويجة.



وقالت الوزارة في بيان تلقت ان "مفارز وكالة الاستخبارات في الوزارة القت القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".



واضافت ان المطلوبين "اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".



وتابعت انه "تم ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش الإرهابية في نفس القضاء وجد بداخلهما عبوتان ناسفتان وعبوات محلية الصنع، وملابس متنوعة، وحاوية عتاد أحادية"، ".