محلل سياسي: الميليشيات تخشى تحول القوات الأمريكية من مقاتلة داعش إلى مواجهتها









قال المحلل السياسي أحمد الأبيض، إن "الميليشيات" تعمل على إخراج القوات الأمريكية لكونها تعلم وتخشى من تحول عنوان بقاء القوات الأمريكية في العراق من مقاتلة داعش إلى مواجهتها.

واضاف الأبيض في تصريح صحفي، أن "تلك الميليشيات تخشى من طلب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مساعدة القوات الأمريكية في مواجهة الميليشيات، خصوصاً أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي قد قال خلال لقاء الكاظمي: (نحن والكاظمي متقاربان جداً في رؤية أنه يجب تحجيم دور الميليشيات)، وما قاله هنا مسألة بغاية الأهمية.

ولفت الى ان "خلاصة الرؤية الأمريكية في إدارة ترامب هي أنه يجب أن تعمل حكومة الكاظمي على تحجيم الدور الإيراني في العراق، والطلب من الولايات المتحدة مساعدته بهذا الشأن.