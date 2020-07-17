النزاهة النيابية تشيد بخطوات الكاظمي الاصلاحية.. وتدعو للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية





اشادت لجنة النزاهة النيابية، بخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاصلاح الاقتصاد العراقي.



وقالت اللجنة في بيان ان "الخطوات الاصلاحية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الجانب الاقتصادي واعلان السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية، ستسهم في تعظيم الموارد المالية للدولة"، داعية الى "ان تعزز الدولة سيطرتها على بقية المنافذ الحدودية في جميع المحافظات العراقية".



وشددت اللجنة على "اهمية توجيه الوزارات كافة، بالتوقف عن منح الاستثناءات الكمركية والاعفاء الكمركي لبعض الشركات، والتي يتم في الغالب استخدامها بصورة سيئة لتكون بابا اخرا من ابواب الفساد.