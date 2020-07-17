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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 17 تموز 2020 02:08 م

وزير النقل: نسعى لتسريع افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية

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وزير النقل: نسعى لتسريع افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية



اكد وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، سعي العراق الى تسريع افتتاح منفذ عرعر الحدودي وتنشيط الجانب التجاري والاقتصادي مع  المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة النقل في بيان ان "وزير النقل ناصر حسين الشبلي ترأس اجتماعاً للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانيء المنبثقة عن اللجنة التنسيقية العراقية - السعودية ، بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس هيئة الكمارك وممثل عن سلطة الطيران المدني ووكيل وزارة الاعمار والإسكان ومدير عام السفر والجنسية ومدير عام الطرق والجسور ومدير عام مواني العراق ومدير عام النقل البري ومدير عام تنفيذ المشاريع لمناقشة الامور المتعلقة بتهيئة الاجراءات والمستلزمات الأساسية لافتتاح منفذ عرر الحدودي".

واكد الشبلي انه "تم مناقشة أهمية انفتاح العراق على العالم بصورة عامة ودول الجوار بشكل خاص لتمتين العلاقات وفتح افاق التعاون في مجال النقل كافة سواء النقل البري او البحري اوالجوي لتفعيل التجارة وتنشيط الجانب الاقتصادي العراقي"، موجهاً اعضاء اللجنة والحضور "بالعمل الجاد والمتواصل خلال الفترة القادمة واعتماد آلية عمل جديدة لتسريع افتتاح منفذ عرر الحدودي بين العراق والسعودية".

 واشار الى ضرورة تهيئة المتطلبات الاساسية لعمل الموانيء والسكك الحديد والنقل البري عبر المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية والتي ستمثل حلقة تواصل بمختلف المجالات وتلقي بالفائدة الاقتصادية لكلا الجانبين"،  مبينا ان "وزارة النقل بتشكيلاتها ستأخذ دوراً مهما في هذه اللجنة باعتبارها الناقل الوطني العراقي والتي ستعتمد على عدة آليات في العمل من ضمنها النقل بالترانزيت او التشغيل المشترك او تشكيل شركة مشتركة مع الجانب السعودي بهدف تنظيم حركة النقل بين البلدين لما يتمتع به العراق من موقع جغرافي واستراتيجي مهم جعله يحظى بمكانه متميزة بين مختلف الدول.
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