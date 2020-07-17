الخارجية: إعادة 57 عراقياً عالقا برحلة استثنائية من أرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إعادة 57 عراقياً عالقين في أرمينيا خلال رحلة استثنائية.



وقال المُتحدّث باسم الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان، إن سفارة جمهوريّة العراق لدى يريفان أطلقت الرحلة الاستثنائيّة الثانية إلى العراق، وعلى متنها (57) مُسافِراً عراقياً كانوا عالقين في أرمينيا جراء الحظر الشامل، وتعليق الطيران لمُواجَهة فايروس كورونا المستجد.



وبينت أن الرحلة تمت بالتنسيق مع خليّة الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة، وبالتعاون مع الخطوط الجوّية العراقيّة، وبحُضُور القائم بالأعمال المؤقت عز الدين رشيد حاجي والكادر الدبلوماسيّ والإداري؛ لتوديعهم، وتيسير إجراءات سفرهم.