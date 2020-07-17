بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 تموز 2020
آخر الأخبار
مقتل وإصابة 4 أشخاص بنزاع عشائري وسط البصرة وفاة طفلة وإصابة والدها بانفجار عبوة محلية في البصرة الكاظمي يستبق زيارته إلى إيران بحملة على المنافذ الحدودية.. ومراقبون: هل يسير على سنّة العبادي وعبد المهدي؟ القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط وكرين لداعش في قضاء الحويجة مصرف الرافدين ينفي إيقاف منح السلف للموظفين محلل سياسي: الميليشيات تخشى تحول القوات الأمريكية من مقاتلة داعش إلى مواجهتها النزاهة النيابية تشيد بخطوات الكاظمي الاصلاحية.. وتدعو للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية وزير النقل: نسعى لتسريع افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية الخارجية: إعادة 57 عراقياً عالقا برحلة استثنائية من أرمينيا واشنطن تقطع الطريق على القوى السياسية والفصائل الشيعية القريبة من إيران في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 01:55 م

وثائق..الماعشي أبو نمر الصافي يهدد بتصفية رئيس موقع بغداد بوست وكادر قناة الحدث

safe_image (1)

أطلق الإرهابي المنتمي لميليشيات ماعش الإيرانية في العراق آمر كتيبة أبو الفضل العباس ابو نمر الصافي  تهديداته بتصفية عدد من الكتاب والسياسيين والإعلاميين على رأسهم الكاتب سفيان السامرائي رئيس موقع بغداد بوست الإخباري وكادر قناة الحدث .

 

وقال الإرهابي الماعشي إن  موقع بغداد بوست وقناة الحدث عراق يتجسسان  وينشران  أسماء وافواج الحشد الشعبي وأن  رسالتنا للقناة ولسفيان  السامرائي  رئيس موقع بغداد بوست  أن الحشد يعني العراق والعراق دولة والدولة لها رجال تصل إليكم  اين ماتكونوا فكفوا عن العراق والمجاهدين والبادي اظلم !!!


الغريب أن سجل هذا المجرم العتيد يملأ الآفاق فهذا الإرهابي له صور ومشاهد موثقة وهو يشعل النيران في مواطنين أبرياء ويحولهم في لحظات إلى كتل من الفحم ويتباهى بأنه سواهم كباب رافعا علامة النصر على جثثهم .



هذا الإرهابي هو أيضا الذى هدد العراقيين وطالبهم بالتظاهر ومحاصرة السفارتين االأمريكية والسعودية وسط بغداد وهو الذي شارك في  اطلاق النار على السفارتين وتم توثيق ذلك الأمر من خلال فيديو بثه وهو يطلق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأمريكية وسط بغداد

الغريب في الأمر أنه يعرف نفسه على صفحته في فيس بوك بأنه مجاهد في سبيل الله  وأنا أسأله هل حرق الضحايا وتسويتهم كباب والتشفي فيهم بعد شويهم ورفع علامة النصر جهاد في سبيل الله أم جهاد في سبيل الشيطان الأكبر في قم ..


هل الجهاد في سبيل الله هو ترويع الآمنين من العراقيين العزل ودفعهم دفعا إلى التظاهرات ومحاصرة سفارات الدول وسط بغداد والنيل من سيادة الدولة وتحجيم قدرها في مقابل توسيع أرضية الحشد الشعبي الطائفي وبسط نفوذ الميليشيات الماعشية الإيرانية في البلاد جهاد في سبيل الله أم جهاد في سبيل الطاغوت .


والسؤال الآن : من الذي ترك الحبل على الغارب لمثل هؤلاء الارهابيين ليعيثوا في الأرض فسادا يقتلوا من شاؤا لمجرد رأى يقال أو مقال يكتب  ويهددون ويتوعدون الشرفاء في هذا البلد بالقتل والوصول إليهم في أى مكان لأن الحشد الطائفي كما يقول هو في تغريداته هو العراق والعراق هو الحشد
السيد مصطفى الكاظمي أخطأ خطأ جسيما عندما ذهب إلى مقر الحشد وارتدى زيه وارتمى في أحضان هؤلاء الارهابيين سفاكي الدماء وعليه أن يصلح هذا الخطأ بحل الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة   دولة القانون لا دولة الميليشيات  الإيرانية التى تريد الفوضى والخراب والدمار لهذا البلد كما فعلت في سوريا ولبنان

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 17 تموز 2020 02:02 م
إقرأ ايضا
ExtImage-3563721-1373741568-213x300

تقرير أمريكي يكشف قصة الغيوم السامة على جنوب العراق .. ويؤكد: انحدار إلى جحيم دانتي 17 تموز 2020 04:02 م

السعودية والعراق

ضربة مؤلمة لنظام طهران .. العراق والسعودية على طريق التطبيع 17 تموز 2020 03:20 م

الكاظمي في المنافذ الحدودية

الكاظمي يستبق زيارته إلى إيران بحملة على المنافذ الحدودية.. ومراقبون: هل يسير على سنّة العبادي وعبد المهدي؟ 17 تموز 2020 02:27 م

أمريكا وميليشيات

واشنطن تقطع الطريق على القوى السياسية والفصائل الشيعية القريبة من إيران في العراق 17 تموز 2020 01:07 م

الهاشمي والميليشيات

مقتل الهاشمي.. أخطر عملية اغتيال سياسي في عراق ما بعد 2003 17 تموز 2020 12:30 م

غاز

صحيفة أمريكية: العراق يستورد الغاز من إيران ويحرق أكثر من نصف الغاز الطبيعي الذي تنتجه حقوله 17 تموز 2020 11:53 ص

ايران وكوريا الجنوبية

الإرهاب الإيراني يصل كوريا الجنوبية.. احتجاز 8 مليارات دولار من أموال الملالي 17 تموز 2020 02:13 ص

عودة الاحتجاجات لشوارع ايران

يسقط خامنئي.. عودة الاحتجاجات لشوارع إيران والأمن يواجهها بالرصاص الحي 17 تموز 2020 12:34 ص

التعليقات