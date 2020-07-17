محلل سياسي يربط نجاح زيارة الكاظمي إلى واشنطن بهذا الأمر



رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن لن تكون مجدية في حال لم تتضمن اخراج القوات الأجنبية من العراق والتأكيد على تطبيق قرار البرلمان.

وقال البياتي ، ان “الأيام المقبلة ستشهد زيارة الكاظمي الى واشنطن بهدف تقريب وجهات النظر في المنطقة والتخفيف من التوترات الخارجية الراهنة”.

وأضاف ان “الزيارة ينبغي ان تكون لمصلحة العراق بالدرجة الأساس، قبل ان تكون لحل مشاكل المنطقة، وخاصة مايتعلق بالوجود العسكري الخارجي ”.

ولفت الى أهمية “تدخل البرلمان وممارسة دوره الرقابي بشأن اهداف الزيارة، ووضع لمساته على جدول اعمالها، حيث بالإمكان استغلالها ذلك لمصلحة العراق والتفاهم حول اخراج القوات الأميركية من البلاد، مع التأكيد على اطلاع مجلس النواب لنتائج الزيارة بجلسة يتم فيها استضافة الكاظمي”.

