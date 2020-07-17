الكريم : الوضع الأمني والإقتصادي في العراق لن يستقيم أبدا لهذا السبب

أكد القيادي في تحالف القوى العراقية شعلان الكريم ، ان الطائفية السياسية بعد عام 2003 أقصت الخبرات الأمنية.

واضاف في تصريح تلفزيوني ان “الملف الأمني تم حصره بجهات سياسية معدودة”.



وشدد الكريم، على ان “الوضع الأمني والإقتصادي في البلد لن يستقيم ابداً ما لم يتم اشراك كافة أطياف الشعب”، لافتاً الى ان “أبناء المحافظات المستردة بحاجة الى قرارات حكومية لإنقاذ أوضاعها، ويشعرون بالتهميش خاصة بالملف الأمني”.



وتابع ان “أعداد قليلة من أبناء المحافظات المحررة ضمن الكليات العسكرية”.