ليفربول الإنجليزي يقترب من حسم صفقة مميزة

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي اقترب من حسم صفقة مميزة في سوق الانتقالات الصيفي.



وذكرت صحيفة "بيلد"، أن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، منح إدارة الريدز الضوء الأخضر لحسم صفقة تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ.



وأوضحت أن مسؤولي ليفربول توصلوا لاتفاق مع ألكانتارا بخصوص الشروط الشخصية.



كما أشارت "بيلد" إلى أن الأزمة لا تزال موجودة؛ في ظل عدم وجود اتفاق بين ليفربول وبايرن ميونخ، إذ يطلب النادي البافاري 36 مليون جنيه إسترليني، في حين أن ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 18 مليونا.



وأضافت أن ألكانتارا، البالغ من العمر 29 عاما، عرض منزله للبيع؛ ما يشير لاقتراب مغادرة ألمانيا نهائيا.



وألكانتارا، البالغ من العمر 29 عاما، انضم لبايرن ميونخ من برشلونة، صيف 2013، وينتهي عقده مع النادي البافاري الصيف المقبل.



وشارك ألكانتارا في 231 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل فيها 31 هدفا، وصنع 37.







