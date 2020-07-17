غارات على مواقع إيرانية في دير الزور السورية

قال مصدر بالمعارضة السورية، إن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي شنت غارات على مواقع للقوات الإيرانية شرق سوريا اليوم الجمعة.



وقال المصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية، "شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي 5 غارات على مواقع للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ومحيط بلدة الصالحية شرق مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي".



وأكد المصدر أن "أصوات الانفجارات كانت قوية جداً سمعت لمسافة تتجاوز الـ 30 كم عن المنطقة وشوهدت سيارات تابعة للقوات الحكومية السورية تتجه إلى المواقع التي تعرضت للقصف وسط هلع ورعب الأهالي ".

