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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 11:56 ص

النفط يواصل تراجعه مع تأهب منتجين كبار لتخفيف القيود عن الإنتاج

النفط

 
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما اتسمت التداولات بتنامي الضبابية حيال التعافي العالمي للطلب على الوقود في الوقت الذي ترتفع فيه حالات كوفيد-19 في عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف قيود على الإنتاج.  

ونقلت “رويترز ”  ، ان العقود الآجلة لخام القياس العالمي نزلت برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 43.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربع سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 40.71 دولار.  

ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة عن ما لا يقل عن 75 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي يومي. وأعلنت إسبانيا وأستراليا عن أكبر قفزة يومية في الحالات لديهما في أكثر من شهرين، وواصلت الحالات الارتفاع في الهند وعززت البرازيل إجراءات العزل العام.  

ويبطئ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا تعافي استهلاك الوقود بعد تخفيف إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يثير مخاوف من أن تعافي الاستهلاك من أثر الجائحة قد يستغرق سنوات.  

وانخفض الخامان القياسيان واحدا بالمئة يوم الخميس بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يوميا والتي طُبقت في وقت سابق من العام الجاري بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس آب.  

 

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