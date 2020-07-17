6406 إصابة و186 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6406 إصابة و186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 759203 إصابة و12123 وفاة منذ بداية تفشي الوباء.



وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن عدد المتعافين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 7681 حالة ليصل إلى 539373 حالة، بينما تبقى هناك 207707 حالة نشطة.



وحسب التقرير، فإن 26% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.