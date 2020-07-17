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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 11:16 ص

العدل : كورونا في سجون الاحداث تحت السيطرة

وزارة العدل

اعلنت وزارة العدل، عن رفع مستوى الاجراءات الوقائية الخاصة بسجون الاحداث، لدرء حدوث اصابات جديدة بفايروس كورونا بين النزلاء.

وقال مدير دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العدل كامل امين في تصريح صحفي :" ان الوزارة ، ضمن اجراءاتها لحماية السجون من انتشار كورونا، اجرت زيارة تفقدية الى دار ملاحظة بغداد ومدرسة تأهيل الفتيان، للوقوف على مستوى الاجراءات الصحية والوقائية فيهما والتحقق من عدم انتشار اي عدوى او اصابات بين النزلاء والاحداث".

واضاف :" ان الوزارة اعدت الخطط اللازمة بهذا الشأن، التي تضمنت زيادة التنسيق مع وزارة الصحة من خلال ممثل الوزارة في خلية الازمة المركزية، وكذلك رفع مستوى الاجراءات الوقائية الصحية والطبية فيها، وزيادة الفحوصات ورفد الاقسام الصحية في السجون بالادوية"، مؤكدا :" ان الموقف بشأن كورونا في سجون الاحداث مسيطر عليه ".

ف.ا
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