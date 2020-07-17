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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 11:14 ص

بعد منافذ الاقليم .. "جريشان" ورقة ضغط جديدة على الكاظمي

بدر الزيادي

طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الحكومة بالاسراع في اغلاق معبر "جريشان" الحدودي مع الكويت، بسبب سيطرة  القوات الامريكية عليه بشكل كامل واتخاذه معبرا لدخول الاسلحة  القادمة من الكويت.

وقال الزيادي في تصريح صحفي :" ان الولايات المتحدة الامريكية  تستخدم  معبر جريشان بصورة يومية لتوسيع انشطتها العسكرية وزيادة مخزون الاسلحة لتقوية قواتها في العراق ".

واضاف:" ان هذه ليست المرة الاولى التي نطالب فيها ببسط سيطرة الدولة على منفذ جريشان ،  فقد سبق وان طالبت اللجنة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنفذ ، اسوة بالمنافذ الحدودية الاخرى".

ولفت الزيادي الى :" ان  المنفذ خارج نطاق سيطرة الدولة العراقية و يمثل اهمية كبيرة لقوات التحالف الدولي لتمويل قواتها في العراق بالأسلحة والذخيرة المتطورة ".

وكان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ، طالب الكاظمي بفرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان قبل منافذ الوسط والجنوب والموانئ ..

ف.ا
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