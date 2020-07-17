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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 10:53 ص

تحالف الحلبوسي : الكاظمي لم يراع التوازن .. ونحن قلقون من " اجتثاثنا" !!

محمد الكربولي

اتهم تحالف القوى العراقية ، برئاسة محمد الحلبوسي ، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدم  مراعاة  التوازن في تغييرات المناصب. 

وقال نائب رئيس التحالف النائب محمد الكربولي في تصريح صحفي :" وقفنا مع توجهات رئيس الوزراء، بل كان لنا دور  نحن والاكراد ،  في وصول الكاظمي الى منصبه، وبالتالي، فاننا لن نعترض ان كان مشروعه اصلاحياً وطنياً خالصاً".

واضاف الكربولي :" نحن قلقون من ان تقابل امنياتنا الطيبة بحملة اجتثاث يتم من خلالها استبدال الكفاءات السنية المتقدمة في مؤسسات الدولة بآخرين غيرهم، بينما يتم استثناء الآخرين من هذه التغييرات".

وتابع :" ان  الكاظمي لم يحافظ على مبدأ التوازن، بينما التوازن امر مطلوب ومتفق عليه، وبالتالي، فان المطالبة باسناد هذا المنصب او ذاك لهذا الطرف دون ذاك، هو الذي يخل بالتوازن الطائفي".

ف.ا

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