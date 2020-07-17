تحالف الحلبوسي : الكاظمي لم يراع التوازن .. ونحن قلقون من " اجتثاثنا" !!

اتهم تحالف القوى العراقية ، برئاسة محمد الحلبوسي ، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدم مراعاة التوازن في تغييرات المناصب.



وقال نائب رئيس التحالف النائب محمد الكربولي في تصريح صحفي :" وقفنا مع توجهات رئيس الوزراء، بل كان لنا دور نحن والاكراد ، في وصول الكاظمي الى منصبه، وبالتالي، فاننا لن نعترض ان كان مشروعه اصلاحياً وطنياً خالصاً".



واضاف الكربولي :" نحن قلقون من ان تقابل امنياتنا الطيبة بحملة اجتثاث يتم من خلالها استبدال الكفاءات السنية المتقدمة في مؤسسات الدولة بآخرين غيرهم، بينما يتم استثناء الآخرين من هذه التغييرات".



وتابع :" ان الكاظمي لم يحافظ على مبدأ التوازن، بينما التوازن امر مطلوب ومتفق عليه، وبالتالي، فان المطالبة باسناد هذا المنصب او ذاك لهذا الطرف دون ذاك، هو الذي يخل بالتوازن الطائفي".

ف.ا