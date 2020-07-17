إصابة الإعلامي الرياضي حيدر زكي بفايروس كورونا

أصيب الإعلامي الرياضي حيدر زكي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقال شقيق حيدر بلال زكي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إنه "لمن سأل أو اتصل من الأخوة والأصدقاء ولم نتمكن من الرد عليه لانشغالنا، أجرى أحد الأطباء تحليلا لأخي الحبيب حيدر وأثبت النتيجة وجود إصابة خفيفة بالفايروس اللعين".



وأضاف، حاليا هو في الحجر المنزلي وبدأ بتناول العلاجات المخصصة ووضعه العام تحت السيطرة. نلتمسكم الدعاء.