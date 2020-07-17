بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 17 تموز 2020 10:29 ص

الكريم: الطائفية السياسية في العراق بعد عام 2003 أقصت الخبرات الأمنية

النائب-شعلان-الكريم
أكد القيادي في تحالف القوى العراقية شعلان الكريم، أن الطائفية السياسية بعد عام 2003 أقصت الخبرات الأمنية، مشيرا إلى أن الملف الأمني تم حصره بجهات سياسية معدودة.

وأضاف في تصريح متلفز، أن "الوضع الأمني والاقتصادي في البلد لن يستقيم أبداً ما لم يتم اشراك كافة أطياف الشعب"، لافتاً إلى أن "أبناء المحافظات المحررة بحاجة إلى قرارات حكومية لإنقاذ أوضاعها، ويشعرون بالتهميش خاصة بالملف الأمني".

وتابع: أن "أعداد قليلة من أبناء المحافظات المحررة ضمن الكليات العسكرية".
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