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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 10:29 ص

وزير المالية : فرص استثمارية كبيرة للسعودية .. وفتح المنافذ التجارية معها قريبا

علي عبدالامير

اعلن  وزير المالية علي عبد الامير علاوي، ان عددا  من الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها  خلال زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للسعودية.

وقال علاوي في تصريح صحفي :" ان  زيارة رئيس الحكومة للسعودية يوم الاثنين المقبل،  مهمة ويسعى العراق من خلالها لتقوية العلاقات معها ".

واضاف :" سيتم فتح  المنافذ مع السعودية للتبادل التجاري قريبا ، اضافة الى وجود فرص كبيرة لاستثمار القطاع الخاص السعودي في العراق ".

وتابع :" نسعى لبناء علاقة قوية مع دول الجوار التي تحترم سيادتنا، ويجب ان يأخذ العراق موقعه السياسي والاقتصادي بعيدا عن سياسة المحاور". 

وستكون هذه الزيارة اول محطة خارجية للكاظمي منذ تسنمه رئاسة الحكومة العراقية في ايار / مايو الماضي.

ف.ا

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