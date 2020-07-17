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الجمعة, 17 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 17 تموز 2020 10:21 ص

الزاملي: قرار الكاظمي بإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية جيد لكنه تأخر

حاكم الزاملي
أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أن الشخصيات التي عينها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنافذ ليس لديها جهات تحميها.

وقال الزاملي في تصريح متلفز، إن "قرار إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية جيد لكنه تأخر كثيراً"، مبيناً أن "بعض الأجهزة الأمنية مشاركة بفساد المنافذ الحدودية والموانئ".

وأضاف: "إذا سيطرت الحكومة على المنافذ ستجني أكثر من 190 مليون دولار حيث أن المنافذ مسيطر عليها من قبل جهات مسلحة واحزاب سياسية وأي مسؤول غير مسنود لا يمكنه مواجهة الجهات المسيطرة على المنافذ".

وتابع: "يجب تغيير القوات العسكرية المخصصة لحماية المنافذ كل شهر"، لافتاً الى ان "الشخصيات التي عينها الكاظمي بالمنافذ ليس لديها جهات تحميها".

وأوضح الزاملي أن "المسيطرون على الموانئ يجنون قرابة 19 مليون دولار شهرياً"، مشيراً إلى أن "المخدرات تدخل الى العراق بسيارات مظللة تستخدم هويات الدولة وتم ضبط مركبة تعود لأحد المسؤولين اثناء نقلها للمخدرات".

وبين ان "تاجر المخدرات تصله المعلومات قبل أي عملية لاعتقاله وأحد التجار حاول ادخال كمية من المخدرات داخل شحنة موز".

وزاد الزاملي أن "اختيارات الكاظمي للمناصب الأمنية كانت جيدة"، داعياً إياه "الى الفصل بين عمل الأجهزة الأمنية".

وبين ان "ترقيات الضباط أصبحت تباع وتتأثر بالمزاجيات والتدخلات العشائرية وبعض المناصب في الدولة تباع بمليون دولار وتحتكرها جهات معينة".

وأكد الزاملي أن "مسؤول بدائرة أمنية يتسلم البريد من تحت الباب بسبب الخوف".

وبين ان "صالات الروليت تحولت الى الفنادق الصغيرة ولم تتأثر بكورونا وبعض صالات الروليت اتاحت امكانية المقامرة عن بعد من المنزل"، لافتاً الى ان "بعض الضباط متورطين بملفات الروليت والمخدرات والخطف".
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