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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 10:09 ص

تعيين اربعة مدراء جدد في كمارك البصرة

ميناء ام قصر

اصدر مدير عام الهيئة العامة للجمارك بالوكالة خالد صلاح الدين محمد مراد  امرا  بتعيين حسام صبيح مزعل مديرا لمركز جمارك أم قصر الشمالي، وطالب شناوة صعيصع مديراً لجمرك بوابة البصرة، ومازن محمد حسين مديراً لمركز جمرك أم قصر الأوسط، وأيمن علي صالح مديراً لمركز جمرك أم قصر الجنوبي.

وكان رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي اقال خلال زيارته للبصرة امس الاول  كلا من  حميد حسين علي مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم مدير مركز ام قصر الاوسط، ومؤيد ياسين عبد الجبار مدير جمرك بوابة البصرة.

ف.ا

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