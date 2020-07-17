نائبة كردية سابقة :ضعف الحكومة الاتحادية أدى الى سيطرة الحزبين الكرديين على منافذ الإقليم



طالب النائبة الكردية السابقة سروة عبد الواحد، ، الحكومة الاتحادية بممارسة ضغوط على كردستان لفرض سيطرتها على منافذ الإقليم ، مشيرة الى ان ضعف الحكومة الاتحادية أدى الى سيطرة الحزبين الكرديين على منافذ الإقليم.



وقالت عبد الواحد في تصريح صحفي انه " منذ 2003 حكومة المركز أعطت المنافذ الى الحزبين الحاكمين ولم يستفد منها المواطن الكردي"، مبينة ان "الحزبين الحاكمين في كردستان يديران المنافذ الحدودية في الإقليم ومن غير الممكن ان يتنازلا عن المنافذ.



واشارت الى ان "هناك اتفاقا مابين الحزبين الحاكمين وحكومة المركز على إدارة منافذ الإقليم للحزبين الكرديين"، موضحة ان " إيرادات الجنسية والجوازات لم تصل الى حكومة المركز فضلا عن الكمارك والمنافذ.



وقالت ان " برلمان الإقليم لم يستطيع السيطرة على منافذ الإقليم لوجود الحزبين الكرديين و يجب ان تكون الحكومة الاتحادية مسيطرة على كافة منافذ الإقليم وليس فقط المنافذ الجنوبية"، منوهة الى ان " ضعف الحكومة الاتحادية أدى الى سيطرة الحزبين الكرديين على منافذ الإقليم.



واكدت ضرورة ان "تكون هناك إدارة مشتركة مابين حكومة الإقليم وبغداد لمنافذ الإقليم في كردستان.



ف.ا