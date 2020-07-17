نائب يؤكد وجود دعم برلماني لجولة مصطفى الكاظمي الاقليمية المرتقبة

أكد النائب عن تحالف عراقيون، علي البديري، وجود دعم برلماني كبير، لجولة رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، الاقليمية، المؤمل انطلاقها الاثنين المقبل، و تبدأ بالمملكة العربية السعودية.



وقال البديري، ان "الاغلبية في البرلمان ، والقوى السياسية، داعمة ومؤيدة لجولة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاقليمية، خصوصاً ان العراق بحاجة الى دعم كبير من قبل دول الجوار، دون اي استثناء او تمييز، لما يمر بظروف صحية واقتصادية صعبة جداً، بسبب وباء فيروس كورونا".



واضاف انه "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ايصال رسالة لكل الدول التي ينوي زيارتها، بان العراق بعيد كل البعد، عن اي محور، وهو مع بناء علاقات مع كافة دول المنطقة والعالم، وفق مصالح العراق والعراقيين، ورفض اي تمحور، مع اي جهة ضد اي جهة اخرى".

ف.ا