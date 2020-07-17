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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 09:55 ص

نائب يكشف عن سماسرة داخل إدارة مصرف الرافدين ويطالب الكاظمي بالتدخل

عباس عليوي

كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، ، عن وجود مجموعة من السماسرة يسيطرون على إدارة مصرف الرافدين من خلال إطلاق القروض مقابل اخذ نسبة منها.

وقال عليوي ، إن “مديرة مصرف الرافدين وأعضاء الإدارة متورطون بأخذ الرشوة من الموظفين مقابل إطلاق القروض لهم”، لافتا إلى إن “القرض لن يطلق ألا من خلال أولئك السماسرة مقابل اخذ نسبة منه.

وأضاف أن “تلك المجموعة بما فيها مديرة مصرف الرافدين تقوم بتعطيل القروض التي تأتي بشكل أصولي ولن يمرروها الا من خلال مساوماتهم واخذ النسبة”، مبينا ان “تلك القروض التي تطلق تكون فائدتها كبيرة وتؤثر على الموظفين.

 واوضح أن “المصرف يعمل اليوم بقطع راتب الموظف بشكل كلي لتسديد القروض الممنوحة وهذا الأمر غير منطقي حيث وصلت شكاوى لمجلس النواب بقطع راتب لأحد الموظفين لمدة عام كامل بسبب القرض”، مطالبا “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل واستبدال مديرة المصرف بشكل عاجل وفوري.

ف.ا
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