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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 تموز 2020 09:50 ص

النزاهة النيابية: تورط وزير سابق بسرقة خزانات مستودع نفطي بالبصرة تقدر بـ 3 مليارات دولار وبيعها

النزاهة النيابية

كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن سرقة خزانات مستودعات نفط وبيعها والتي تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات دولار والسيطرة على الارض المشيد عليها بالتنسيق مع احد وزراء النفط السابقين.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي  ان “محافظة البصرة يوجد فيها خزنات نفط عملاقة ضمن مستودع المفتية بموقع يقع قرب الشط لتعضيد الخزين النفطي.

واضاف ان “احد وزراء النفط السابقين بالتنسيق مع شركة تسمى بشركة داماك قام بتقطيع الخزانات وبيعها باقل من قيمتها والتي تصل الى نحو 3 مليارات دولار وتحويل الارض المشيد عليها المستودع الى مشروع سياحي.

 وقال ان “وزارة النفط شكلت لجنة لمتابعة الامر ومن ثم خرجت توصياتها بترك الخزانات على وضعها لعدم وجود جدوى اقتصاديه من تقطيعها والخزانات قطعت وبيعت وتمت السيطرة على الارض.

واوضح المياحي ان “وزارة النفط لم تحاسب الوزير الاسبق وصاحب الشركة ولم تحرك ساكنا حول الامر  وانتهى مستودع كامل من دون اي ردة فعل.

ف.ا
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