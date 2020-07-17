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الجمعة, 17 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 17 تموز 2020 09:41 ص

واسط تسجل 5176 إصابة بفايروس كورونا منذ بدء الأزمة

كورونا العراق

سجلت محافظة واسط 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 5176 إصابة.

وقال معاون مدير عام صحة المحافظة سعدون الأمير، إن عدد حالات الشفاء بلغت 2389 حالة بضمنها 112 حالة شفاء سجلت أمس الخميس.

وأضاف أن المحافظة شهدت 5 حالات وفاة مؤخرا ليرتفع عدد حالات الوفيات الكلي الى 127 حالة منذ بدء الأزمة الصحية.

وأوضح أن الإصابات سجلت بواقع 80 إصابة في مركز مدينة الكوت و40 إصابة في قضاء النعمانية، فيما سجل قضاء الصويرة 31 إصابة وقضاء الحي 3 إصابات فقط.

كما أشار إلى أن عدد المسحات التي تم فحصها يوم أمس بلغت 373 اظهرت النتائج اصابة 154 منها فيما كانت 223 سالبة أي خالية من المرض.

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