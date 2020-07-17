الداخلية توضح تصريح الغانمي بشأن نقل المعاقبين إلى الحدود

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، إن تصريح الوزير عثمان الغانمي حول نقل المعاقبين إلى الحدود ، يقصد به نقل المنتسبين الذين فشلوا في التعامل مع المواطنين داخل المدن ،حيث يتم نقلهم إلى دوائر بعيدة عن مراكز المدن .



وأضاف المحنا في بيان، أن "الوزير سبق وأن منع حالات النقل بعقوبة إلى الشرطة الاتحادية أو الحدود للدور الكبير والأهمية لتلك القيادات باعتبارها مفصل مهم من مفاصل الوزارة".



وبين المحنا، أن الغانمي "يثمن الدور الفاعل والمحوري لقيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية وإيمانا منه بأهمية المهام الجسام الملقاة على عاتق القيادة متمثلا بضباطها ومنتسبيها الابطال كافة في تأمين حدود البلاد" .



وأضاف أن الغانمي "أمر دوائر الوزارة المختصة كافة بتلبية احتياجات قيادة الحدود من خلال دعمها فنيا ولوجستيا بتوفير احتياجات المخافر الحدودية وإنشاء بنى تحتية مناسبة لمهام القيادة وتوفير مبالغ مالية من الوزارة تدعم عملها".

