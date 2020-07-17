بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 تموز 2020
آخر الأخبار
نائبة كردية سابقة :ضعف الحكومة الاتحادية أدى الى سيطرة الحزبين الكرديين على منافذ الإقليم نائب يؤكد وجود دعم برلماني لجولة مصطفى الكاظمي الاقليمية المرتقبة نائب يكشف عن سماسرة داخل إدارة مصرف الرافدين ويطالب الكاظمي بالتدخل النزاهة النيابية: تورط وزير سابق بسرقة خزانات مستودع نفطي بالبصرة تقدر بـ 3 مليارات دولار وبيعها واسط تسجل 5176 إصابة بفايروس كورونا منذ بدء الأزمة الداخلية توضح تصريح الغانمي بشأن نقل المعاقبين إلى الحدود ريال مدريد يتوج بلقب الليجا للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه تظاهرة في بابل للمطالبة بإقالة مدير صحة المحافظة القبض على أحد خبراء التفخيخ في داعش واثنين من معاونيه في نينوى نائب يتهم كتلا سياسية بالتزام الصمت تجاه تجديد عقد شركات الهاتف كونها مستفيدة منها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 17 تموز 2020 09:35 ص

الداخلية توضح تصريح الغانمي بشأن نقل المعاقبين إلى الحدود

عثمان الغانمي
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، إن تصريح الوزير عثمان الغانمي  حول نقل المعاقبين إلى الحدود ، يقصد به نقل المنتسبين الذين فشلوا في التعامل مع المواطنين داخل المدن ،حيث يتم نقلهم إلى دوائر بعيدة عن مراكز المدن .

وأضاف المحنا في بيان، أن "الوزير سبق وأن منع حالات النقل بعقوبة إلى الشرطة الاتحادية أو الحدود للدور الكبير والأهمية لتلك القيادات باعتبارها مفصل مهم من مفاصل الوزارة".

وبين المحنا، أن الغانمي "يثمن الدور الفاعل والمحوري لقيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية وإيمانا منه بأهمية المهام الجسام الملقاة على عاتق القيادة متمثلا بضباطها ومنتسبيها الابطال كافة في تأمين حدود البلاد" .

وأضاف أن الغانمي "أمر دوائر الوزارة المختصة كافة بتلبية احتياجات قيادة الحدود من خلال دعمها فنيا ولوجستيا بتوفير احتياجات المخافر الحدودية وإنشاء بنى تحتية مناسبة لمهام القيادة وتوفير مبالغ مالية من الوزارة تدعم عملها".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القبض

القبض على أحد خبراء التفخيخ في داعش واثنين من معاونيه في نينوى 16 تموز 2020 01:42 م

مخدرات

القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في البصرة 16 تموز 2020 12:17 م

عاجل 1

عاجل..اندلاع حريق هائل في سوبر ماركت الجوهرة بمنطقة المنصور 16 تموز 2020 12:02 م

97c85a1a-f7e5-4ebd-b2a5-b09551ff9006

انطلاق عملية أمنية لتعقب بقايا فلول داعش الإرهابي في المقدادية بديالى 16 تموز 2020 11:01 ص

3d284230-bb32-4860-8420-73538a7dd836

اختطاف الناشط حمزة كاظم.. ومتظاهرو ساحة التحرير يهددون بالتصعيد 16 تموز 2020 10:53 ص

القبض على

القبض على متهم قام باختطاف طفلة واغتصابها ومساومة ذويها بمبلغ (ثلاثين الف دولار ) جنوب شرقي بغداد 15 تموز 2020 02:36 م

القبض

القبض على متهمين أثنين ببيع وترويج الحبوب المخدرة في نينوى 15 تموز 2020 02:34 م

القبض على متهمين

القبض على(7) إرهابيين في صلاح الدين 15 تموز 2020 02:17 م

التعليقات