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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 17 تموز 2020 09:16 ص

ريال مدريد يتوج بلقب الليجا للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه

ريال مدريد
تُوِّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه فياريال (3-1)، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من البطولة.

سجَّل أهداف ريال مدريد، نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين (29، 77)، فيما سجل هدف فياريال فيسنتي إيبورا في الدقيقة (83).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، ليحسم اللقب رسميًا بعيدًا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ليجانيس، حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط، عقب خسارة الأخير أمام أوساسونا (1-2).

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