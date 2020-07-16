فيضانات بنجلاديش تشرد أكثر من مليون شخص بسبب ارتفاع مستوى المياه

ارتفعت مستويات المياه في الأنهار الرئيسية في بنجلادش إلى حوالي 25 منطقة يوم الثلاثاء، حيث قال مسؤولون أن هناك أكثر من مليون شخص في بنجلادش عاطلون في منازلهم أو يفرون منها إلى مناطق أكثر أمانًا حيث أن ثلث البلاد غمرتها مياه الفيضانات.

وأكد أريفوزمان بويان، مهندس تنفيذي في مجلس تنمية المياه، إن العديد من المناطق الجديدة في شمال شرق ووسط بنجلادش تأثرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف: «الوضع يزداد سوءاً وأسوأ شيء هو أن الفيضانات تتفشى في البلاد هذا العام، وهذه تعد علامة سيئة».

وقال بويان إن الأمطار الغزيرة والمياه المتدفقة من المنبع في الهند كانت الأسباب الرئيسية للفيضانات في دولة الدلتا التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، والتي تتلقى أمطار موسمية بين يونيو وأكتوبر من كل عام، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الفيضانات.

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وبدأت الفيضانات في أواخر الشهر الماضي، وبعد فترة توقف قصيرة استمرت في التدهور، مما أثر على العديد من المناطق الجديدة، وتدمير المحاصيل وطرد الناس من منازلهم في العديد من المناطق الفقيرة، كما يوجد في بنجلاديش 230 نهرًا، بما في ذلك 53 نهرًا مشتركة مع الهند.

وقال ميزان الرحمن سويكات، منسق المشروع مع مؤسسة خيرية محلية، في منطقة كوريجرام الشمالية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، انتقل آلاف القرويين من منازلهم إلى مناطق أعلى منذ نهاية الأسبوع، حاملين معهم ماشيتهم وممتلكاتهم الأخرى.

وتقوم المؤسسة بتوزيع الطعام المطبوخ والجاف على القرويين المتضررين من الفيضانات ، الذين فقد الكثير منهم محاصيلهم وسبل عيشهم.

