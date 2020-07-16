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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 تموز 2020 01:53 م

الكاظمي يسرق إنجاز الآخرين وينسبه لنفسه .. وافتتاحه للمستشفى التركي في كربلاء شو إعلامي

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كشف مصدر مسؤول في كربلاء، الأربعاء، أن المستشفى التركي التي افتتحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تكتمل لغاية الان وهي متوقفة على الحال التي افتتحت فيه منذ الحكومة السابقة.

وقال المصدر   إن “مستشفى الامام الحسن المجتبى المعروفة بالمستشفى التركي والتي بوشر العمل فيها منذ العام ٢٠١٠ وتوقفت عدة مرات بسبب شبهات الفساد، افتتحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم أمس لتحسب انجازا له فقط”.

وأضاف، أن “المستشفى افتتحت وهي بمراحل إنجاز بلغت ٩٧ بالمئة وهذه النسبة تحققت في زمن الحكومة السابقة، التي ارادت افتتاح المستشفى بيد ان الحكومة المحلية عارضت استلامها حتى اكتمالها بشكل فعلي تجنبا للأخطاء التي وقعت فيها بابل عندما تسلمت مستشفى الامام الصادق بذات الكيفية”.

وأشار الى ان “المستشفى ورغم افتتاحها بهذه الصيغة إلا أنها ما زالت في عهدة الشركة التركية المنفذة كون المتبقي من الإنجاز يعد من المستلزمات الاساسية وليست الثانوية”.

ونبه الى ان “الطريقة التي افتتحت بها المستشفى المتأخرة ١١ عاما، طريقة لجذب الانتباه وتسجيلها من منجزات حكومة الكاظمي التي كان عليها اكمال المستشفى بشكل فعلي، وتعيين كوادر طبية لها، وجعلها مهيئة لاستقبال المواطنين بدل مما تم فعله أمس وما رافقه من مشاكل انقلبت بشكل سلبي على الكاظمي الذي أراد بافتتاحها إعلاميا كسب ود المواطن”.

 

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