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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 تموز 2020 01:38 م

نائب يتهم كتلا سياسية بالتزام الصمت تجاه تجديد عقد شركات الهاتف كونها مستفيدة منها

فاضل الفتلاوي

اتهم  النائب فاضل الفتلاوي، كتلا سياسية  بالتزام  الصمت تجاه تجديد عقد تراخيص شركات الهاتف النقال، كونها مستفيدة منها.

وقال الفتلاوي  في تصريح صحفي ان "موقف مجلس النواب تجاه قرار تجديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال واضح وصريح، حيث تم جمع تواقيع  اكثر من 120 نائبا لرفض القرار"، مبينا ان "العراق اليوم بامس الحاجة للموارد المالية لوجود عجز كبير في الموازنة".

وتابع "كان على الكاظمي الغاء عقود شركات الهاتف والمجيء بعقود جديدة"، داعيا "مجلس النواب الى اتخاذ قرار لالغاء التجديد لتلك الشركات".

واضاف "بالاسبوع القادم سيستأنف مجلس النواب عقد جلساته وسيكون الملف الرئيسي هو ملف تجديد عقود شركات الهاتف"، موضحا ان "احد الموارد المهمة للعراق هو الاتصالات وعلى الحكومة ان تستثمر اموال هذا القطاع".

وعبر الفلاوي عن اسفه لبعض الكتل /لم يسمها/ التي اخذت موقف الصمت تجاه قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال، كونها مستفيدة من هذه الشركات"، لافتا الى ان "قطاع الاتصالات يجب ان يؤمن، ويجب ارجاع الاموال المنهوبة التي بذمة الشركات الى حزينة الدولة".

ف.ا
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