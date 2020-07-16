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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 تموز 2020 01:27 م

وزير المالية :سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال زيارة الكاظمي للسعودية

علي عبدالامير

كشف وزير المالية ، علي عبد الأمير علاوي، ، عن توقيع عدد من الاتفاقيات خلال زيارة مرتقبة يجريها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للملكة العربية  السعودية.

وقال علاوي في تصريحات صحفية  إن زيارة رئيس  الوزراء ستكون يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن زيارة المملكة مهمة ويسعى العراق من خلالها لتقوية العلاقات معها.

وأضاف ، أنه سيتم افتتاح المنافذ مع السعودية قريبا للتبادل التجاري، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار القطاع الخاص السعودي في العراق.

وتابع "نسعى لعلاقة قوية مع دول الجوار التي تحترم سيادتنا، ويجب أن يأخذ العراق موقعه السياسي والاقتصادي بعيدا عن سياسة المحاور.

وأوضح وزير المالية، أنه لا يمكن تحميل حكومة الكاظمي ما يمر به العراق من مشاكل مالية، لافتا إلى أن أكثر من 10% من الموظفين "فضائيون" ومزدوجو رواتب.

وأكد علاوي، أن الحكومة تحارب الفساد بكل قوة في كافة مؤسسات الدولة، مبينا أن الوضع الاقتصادي سيء وتعمل على تقويته خلال موارد غير نفطية.

ف.ا
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