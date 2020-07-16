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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 تموز 2020 12:14 م

تراجع أسعار النفط بعد موافقة أوبك+ على تقليص خفض الإنتاج

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تراجعت أسعار النفط، الخميس، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات اعتبارا من آب المقبل، لكن آمال التعافي السريع للطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حد من التراجع.  

وذكرت “رويترز”  ، انه وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 33 سنتا أو 0.8 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 40.78 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار اثنين بالمئة يوم الأربعاء مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.  

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الأربعاء على تقليص خفض إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس آب مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتخفض أوبك+ الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو أيار، بما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية لكن اعتبارا من أغسطس آب، من المقرر أن تتقلص التخفيضات رسميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.  
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي وذلك بالمقارنة مع تقديرات محللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 2.1 مليون برميل.  
وعلى الرغم من اتفاق أوبك+ الرسمي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تخفيضات الإنتاج في أغسطس آب وسبتمبر أيلول ستصل في نهاية المطاف إلى ما بين 8.1 و8.3 مليون برميل يوميا تقريبا. وأضاف الوزير أن السبب هو أن دولا من المجموعة أنتجت بشكل زائد في وقت سابق من العام ستعوض ذلك عبر تخفيضات إضافية في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.  
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