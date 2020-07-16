لمواجهة الأزمة المالية وكورونا.. مساع لشمول النازحين بقروض البنك الدولي



كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الخميس، عن مساع لشمول العاطلين من النازحين بقروض البنك الدولي، مؤكدة تنسيقها مع منظمات دولية لمواجهة الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا.

وقال الركابي في في تصريح له ان وزارته “تتجه الى دعم العاطلين من النازحين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتخصيص جزء من مبلغ قرض البنك الدولي لهذه الشريحة التي عانت كثيراً، إسهاما بالجهود المبذولة على جميع الصعد لدعمهم وتشجيع عودتهم الى مناطق سكنهم الاصلية بدعمهم اقتصادياً”.

وافصح عن انه “سيتم تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع وزارته لمنح هذه المبالغ وفق قاعدة بيانات دقيقة للاسر النازحة، لاسيما ان الوزاةر لديها رؤية وخطط جديدة لادارة الازمة التي تمر بها الفئات المستفيدة”.

واشار الركابي الى تنسيق وزارته “مع المنظمات الدولية كاليونيسيف والاغذية العالمي والعمل الدولية، للتعاون من اجل تنفيذ برامج ومشاريع لمواجهة الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا وتأثيرها في حياة العاطلين واصحاب الكسب اليومي”.

واكد “اجراء دراسة عاجلة بشأن تأثير جائحة كورونا بين العاملين بشركات القطاع الخاص، لتطوير عمليات الدعم لهذه الشريحة والقطاعات التي تعد من القطاعات الحيوية لما تستقطبه من اعداد كبيرة من العمال فضلا عن انشاء صندوق لدعمهم بالتنسيق مع جهات دولية”.