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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 تموز 2020 11:47 ص

ألمانيا تضاعف مساعدتها المالية للعراق بسبب كورونا

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  اعلنت السفارة الالمانية في بغداد اليوم الخميس عن زيادة حكومة بلادها المساعدات المالية للعراق لتصل الى الضعف عما كانت عليه في السابق وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقالت السفارة في بيان اليوم، انه سيتم أيضًا تنفيذ إجراءات المساعدة الإنسانية في العراق - لمكافحة وباء كورونا والتخفيف من عواقبه. تُستخدم الأموال الإضافية لمواصلة تدابير المساعدة الإنسانية القائمة ولتخفيف الاحتياجات الإضافية الناجمة عن الوباء.
واضاف البيان ان الصندوق الإنساني للعراق يوفر الأموال للأشخاص في حالات الطوارئ الإنسانية بسرعة وكفاءة. حيث زادت ألمانيا من مساهمتها في الصندوق الإنساني للعراق بمقدار 3.5 مليون يورو إضافي إلى 6 ملايين يورو. تستخدم هذه الأموال لتمويل الإجراءات للتعامل مع وباء كورونا، والتي يتم تنفيذها أيضًا من قبل المنظمات الإنسانية المحلية.
يشار الى ان المانيا تقدم الى المنظمات الإنسانية الشريكة أموالاً إضافية تصل إلى 300 مليون يورو. وفقًا لخطة الإغاثة العالمية للأمم المتحدة.
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