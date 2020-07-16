النزاهة النيابية: حجم ملفات الفساد الموجودة اكبر من طاقة اللجنة لكشفها

اكدت لجنة النزاهة النيابية، ان حجم الفساد والملفات الموجودة اكبر من طاقة اللجنة لمتابعتها لضخامة الاموال المسروقة فيها.



وقال عضو لجنة النزاهة جواد حمدان ان “جميع الحكومات التي تعاقبت بما فيها الحكومة الحالية قدمت برامج لمحاربة الفساد وشعارات رنانة لم يجني منها المواطن 1 بالمائة.



واضاف ان “الموازنات السابقة كافية لبناء دول بأكملها من الصفر لكن الطبقة السياسية برمتها مسؤوله عن هدرها وسرقتها ومسؤولة عن ارواح المواطنين التي ازهقت طيلة الفترة السابقة”.



واوضح حمدان ان “حجم ملفات فساد الموجودة حاليا اكبر من طاقة لجنة النزاهة النيابية لمواجهتها وملاحقتها والمشتركين بها”، لافتا الى ان “تلك الملفات بحاجة الى طاقات وحجم دائرة لمواجهتها وبحاجة لخبراء لكشفها”.