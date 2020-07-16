نائب عن ذي قار يطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء باعتبار المحافظة الأكثر فقرا

دعا نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء في المحافظة، مشيرا الى ان واقع المحافظة يحتاج لقرارات وزارية عاجلة.





وقال الكناني "ندعو رئيس الوزراء لعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة ذي قار باعتبارها منكوبة حسب قرار مجلس النواب وتحتاج للوقوف معها والاطلاع على واقعها الصحي والخدمي".





واضاف ان "اجتماع مجلس الوزراء سيسهم بمعرفة الحكومة المركزية باهم احتياجات ومطالب المحافظة والعمل على تشكيل لجان فاعلة تضع الحلول للمشاكل بفترة سريعة".



واشار الى، ان"واقع المحافظة يحتاج الى التفاته من الحكومة المركزية لكون المحافظة صنفت الاعلى بمستوى الفقر فضلا عن وجود مشاريع وزارية متلكئة".



واوضح ان "المحافظة قدمت الكثير من الشهداء وساهمت بالحفاظ على تراب العراق موحدا ويستحق اهلها الرعاية والاهتمام وللاستجابة السريعة لمطالب ابنائها"..