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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 تموز 2020 11:38 ص

المالية النيابية : نؤيد اجراءات الحكومة بنشر قوات عسكرية بالمنافذ الحدودية

جمال كوجر

أعلنت اللجنة المالية النيابية، ، تأييدها اجراءات الحكومة بنشر قوات عسكرية للسيطرة على المنافذ الحدودية،  مشيرة  الى أن الدولة بإمكانها تحقيق إيرادات بقيمة مليار دولار شهرياً من المنافذ أي ما يعادل نحو 10 في المئة من إجمالي إيرادات البلاد حال احتواء الفساد وسوء الإدارة.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر ، أن "مجلس النواب داعم للحكومة بفرض القانون وسيطرتها على المنافذ الحدودية؛ لتصحيح المسار عن طريق السيطرة على المنافذ في محافظتي ديالى والبصرة".

وأشار إلى أن "السيطرة على المنافذ من قبل قوة عسكرية لا يشكل في المحصلة حلاً نهائياً ومتكاملاً لملف الفساد في المنافذ الحدودية، إلا أن هناك أوجها مختلفة للفساد تسيطر على المنافذ".

وتابع "إذا كانت المشكلة تتمثل في ان المليشيات هي من تسيطر على المنفذ فان القوة العسكرية هي الحل لفرض القانون والسيطرة على المنفذ؛ إما إذا كان هناك تزوير في الأوراق الرسمية والكميات والنوعية والمنشأ والتعرفة الكمركية وتواطؤ الموظفين مع التجار في عمليات الفساد فيجب أن تجري تغيرات إدارية شاملة لتصحيح الملف والسيطرة على المنافذ".

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