سائرون النيابية تطالب الكاظمي باستبدال المدراء العامين في وزارة الصحة بآخرين أكفاء

طالبت كتلة سائرون النيابية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باستبدال المدراء العامين في وزارة الصحة بآخرين أكفاء، فضلاً عن النظر بموضوع الأدوية ووضع تسعيرة حكومية لها، وأهمية ذلك في هذا الوقت لوجود "تفاوت" في الأسعار.



وأكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون مضر الازيرجاوي، ان "البلد يمر بأزمة صحية خانقة، وعلى الجميع التكاتف في هذا الأمر من أجل الخروج منها، من خلال زيادة كفاءة وزارة الصحة باستبدال مدرائها العامين"، مبيناً ان "تسعيرة الدواء باتت متفاوتة ما أرهق المواطن، وعليه يجب وضع حد لجشع تجار الدواء.



واضاف الازيرجاوي إن "دور البرلمان رقابي، ومشكلة البلد حالياً هي الصحة، والوقت مناسب جداً لتغيير المدراء العامين في وزارة الصحة بآخرين أكفاء، فالتعامل مع الجائحة يحتاج الى أكفاء، اذ إننا نطالب بعملية تصحيح مسار وزيادة كفاءة ولا نقول أن الجميع يجب تغييرهم؛ وإنما البعض، ويجب أن يكون ذلك وفق معايير معينة، أي أن يكون المدير الجديد ذا قدرة على ادارة منصبه، وأن يكون شابا وغير متحزب ويعمل للعراق.





وأضاف، إن "المطالبة بتسعيرة موحدة للأدوية من الأمور المهمة جداً في هذا الظرف الصعب، حيث نرى أن الأدوية بدأت تتغير أسعارها وفق مزاجيات أصحاب الشأن، ويجب أن تكون هناك متابعة من قبل مؤسسة مسؤولة عن هذا الموضوع"، مبيناً ان "هذا الأمر يشمل وزارة الصحة و النقابات والأمن الوطني، فجميع هذه الأجهزة مسؤولة عن متابعة تسعير الادوية.



وطالب بأن تكون التعاقدات بشأن (كمياديات) عن طريق الحكومات فقط؛ من دون أي وسيط أو شركات ناقلة أو متعاقدة"، مشيراً الى أن البرلمان سينتظر رد الحكومة على هذه المطالبات وبعدها تكون للبرلمان وفقة.