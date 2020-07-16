ائتلاف النصر: ندعم اجراءات الكاظمي ونطالبه بتطبيقات شاملة

اعلن ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي دعمه لاجراءات حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الهادفة لبسط سلطة الدولة على بعض المنافذ البرية والبحرية، مشددا على ان سيادة الدولة لا تتجزأ.





وقال الائتلاف في بيان ان ائتلاف النصر، يدعم اجراءات حكومة الكاظمي الهادفة لبسط سلطة الدولة على بعض المنافذ البرية والبحرية، ويطالبها بنفس الوقت شمول جميع بوابات الدولة ومنافذها البرية والبحرية والجوية بنفس الاجراءات لضمان امتداد سلطة وسيادة الدولة على جميع منافذها من شمالها لجنوبها.



واكد الائتلاف، ، ان “سيادة الدولة لا تتجزأ، وعلى السلطات الاتحادية ممارسة صلاحياتها الدستورية على جميع اراضي الدولة، لحفظ وحدتها وسيادتها من الفوضى والتمرد والاستلاب.