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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 تموز 2020 11:23 ص

نائب يطالب بعقد جلسة مجلس الوزراء في صلاح الدين: التفتوا للمحافظات المحررة

النائب-مثنى-السامرائي

طالب النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبدالصمد السامرائي، الحكومة، الاهتمام بالمحافظات المحررة.


وقال السامرائي في بيان "ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى زيارة مدينة سامراء ومحافظة صلاح الدين وأن يعقد مجلس الوزراء إحدى جلساته فيها، وأن تطلق الحكومة خلال الجلسة حملةً لإعمار المحافظات المحررة مثلما انطلقت منها العمليات الحربية لتحريرها من يد الإرهاب الداعشي"، مشيراً إلى ضرورة أن "تبذل الحكومة جهودها لخدمة جميع المواطنين في مختلف مناطقهم وأن تهتم بمعاناة جميع المحافظات دون تمييز.

وأكد السامرائي وفقا للبيان، أن "اوضاع المحافظات المحررة ازدادت تردياً يوماً بعد آخر، بسبب إهمال الحكومة السابقة وعدم تلبية متطلبات إعمارها، إضافة إلى استشراء الفساد فيها مما يستدعي إجراءات حازمة وجادة لإعمارها وتحسين الأوضاع فيها."  


ودعا إلى ضرورة توحيد القرار الأمني في محافظة صلاح الدين وإشراك أبنائها من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في إدارة ملفها الأمني، وإخراج القوات العسكرية بجميع صنوفها إلى خارج المدن وايكال فرض الأمن فيها لشرطتها المحلية والأجهزة الاستخبارية بدلاً من مظاهر العسكرة التي فرضتها ظروف الحرب على تلك المدن.

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