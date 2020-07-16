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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 تموز 2020 11:22 ص

إيران.. قتلى وجرحى بهجوم مسلح استهدف عناصر من الباسيج والحرس الثوري

الحرس الثوري
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس عن مقتل شخصين وإصابة ثالث في هجوم مسلح على أفراد مجموعة تضم عنصرا منه أثناء تقديمهم مساعدات لمكافحة فيروس كورونا بإقليم كردستان غربي البلاد.
وقال مقر “حمزة سيد الشهداء” التابع للقوات البرية في الحرس، في بيان له، إن الهجوم وقع خلال ليلة أمس، في أطراف قرية بلبر التابعة لمدينة سروآباد في إقليم كردستان، وبينما كان أحد عناصر قوات التعبئة “الباسيج” يوزعون المساعدات الإنسانية على الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها بسبب جائحة كورونا، برفقة أحد موظفي البلدية وأحد أهالي المنطقة، “تم استهدافهم من قبل جماعة إرهابية مما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة ثالث”.
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