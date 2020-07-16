ما هي ابرز محاور زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبغداد اليوم؟

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، عن ابرز محاور زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى بغداد اليوم.



وقال الصحاف في تصريح صحفي: ان "وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل اليوم نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي يجري زيارة رسمية يلتقي فيها عدداً من المسؤولين في العراق، منهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فضلا عن ممثل الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت.



واضاف ان "وزير الخارجية سيناقش مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون في مختلف المجالات منها ، الصحة، الكهرباء، الثقافة، وكذلك بحث أهم التحديات المشتركة والفرص المتاحة لدعم العراق حكومةً وشعباً.



واشار الصحاف الى ان "وزير الخارجية الفرنسيّ سيقدم عُرُوضاً للمشاريع التي يأمل الجانب الفرنسيّ التعاون من خلالها مع العراق، مع الاخذ بنظر الاعتبار ظروف العراق، والأزمة الاقتصاديّة الدوليّة التي يمرّ بها العالم المتمثلة في جائحة وباء كورونا.